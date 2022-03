Poksilegend Vladimir Klitško: Ukraina sõda on minu elu vaieldamatult raskeim matš

Ukraina poksilegend Klitško, kes oli juba enne Venemaa sissetungi end sünnimaal sõjaväe reservi registreerunud, andis intervjuu inglaste The Mirror`ile.

"Poks on sport. See on sõda ja meie inimesed surevad. Isegi selle arutelu ajal pommitatakse süütuid naisi, lapsi ja tsiviilisikuid, lastekase rakette ja tehakse muid sõjakoledusi," sõnas Kiievi linnapeana töötav Klitško.