Aleksander Tassa viskas võitjate parimana 30 punkti (sh kolmesed 7/15), Joonas Anton Jürgenstein lisas 21 silma.

TSA Kalev jätkab 13 võidu ja 5 kaotusega kolmandal kohal, kuid Tartu Ülikool/Eviko (13-6) on nüüd nendega võitude arvult samal pulgal. Liider on Tere Kadrina Karud, kes on 18-st mängust võitnud 17.

