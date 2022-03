Chelsea ei saa enam pileteid müüa ega uusi mängijaid soetada. Sponsorid võivad maailma parimale klubile selja keerata

Valitsuse eriotsusega saab Chelsea Inglismaa kõrgliigas jätkata ning klubi 1400 töötajat (s.h. mängijad) saavad palka edasi, kuid müügiprotsess on tänasega pausile pandud. Goal.com kirjutab, et meeskonda saab endiselt müüa, kui sellest ei lõika kasu Abramovitš või Venemaa Föderasioon. Klubi on hetkel valitsusega järgmiste sammude arutamiseks läbirääkimistes.

Uute mängijate soetamise keeluga kaasneb ka keeld olemasolevaid lepinguid pikendada, mistõttu kardetakse, et Chelsea jääb suvel ilma Saksamaa koondise keskkaitsjast Antonio Rüdigerist, kes võib klubist vabaagendina lahkuda. Lepingud on lõppemas ka hispaanlasel Cesar Azpilicuetal ja taanlasel Andreas Christensenil ning mitmel talendikal noormängijal, kellega Chelseal pikemad plaanid olid.

Ebaselge olukord on pannud mõtlema ka Chelsea sponsorid. Esimeste seas teatas telekommunikatsioonifirma Three, et nende sponsorleping klubiga on nüüd "ülevaatamisel".