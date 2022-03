Arina Sabalenka: tunnen ukrainlastele kaasa, aga kahjuks pole see minu kontrolli all

Indian Wellsi tippturniiri (WTA 1000, ATP Masters 1000) eel küsiti neutraalse sportlase staatuse kohta nii maailma esireketilt Daniil Medvedevilt kui ka valgevenelannalt Arina Sabalenkalt (WTA 3.).

Sabalenka ütles, et pole oma Ukraina kolleegide poolt vaenulikkust tundnud, kuid õhkkond mängijate alal ei ole sugugi nii rõõmus kui tavaliselt, kirjutab BBC.

"Olen väga kurb ja tunnen end väga halvasti Ukraina kodanike pärast, kes sõjas oma kodud kaotasid. Aga kahjuks ei ole see minu kontrolli all. Ma lihtsalt loodan rahule," ütles Sabalenka. "Vähemalt me saame mängida. Ma saan aru [miks, ma ei saa Valgevene lipu all mängida], aga see ei ole meie kontrolli all. Me tunneme end samuti kurvalt ja kogu olukorra pärast halvasti."

Sabalenka kinnitas ühtlasi, et kannab rõõmuga Ukraina värvides sini-kollast paela, kui ta laupäeval oma esimeseks matšiks väljakule tuleb.

Medvedev, kes juba enne tenniseorganisatsioonide otsust Vene ja Valgevene mängijad neutraalseteks kuulutada Venemaa lipu oma Instagrami profiililt eemaldas, ütles: "Sellest on raske rääkida, sest ma tahan mängida tennist, mängida erinevates riikides. Tahan edendada oma spordiala, edendada seda, mida ma teen, ka oma riigis. Hetkel on olukord selline, et see (neutraalse lipu all mängimine - toim) on ainus viis, kuidas ma mängida saan."

Venemaa ja Valgevene sportlased on täielikult eemaldatud käimasolevalt Pekingi paraolümpialt. Venelased pole oodatud ka kergejõustiku-, sulgpalli- ja sõudmisvõistlustele. Küsimusele, kas ta arvab, et tennis võib tema suhtes tulevikus samuti karmimalt käituda, vastas Medvedev: "Kunagi ei tea - mõned spordialad on selle otsuse teinud, eriti võistkonnaalad. Tennis on ilmselt kõige individuaalsem spordiala maailmas. Kõik elavad nii paljudes kohtades. Võimalus on alati olemas, aga loodan, et nii ei lähe."