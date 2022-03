Ovetškini elu tehti "Ukraina kantsis" Edmontonis kibedaks, Capitals kaotas lisaajal

NHL-i kohtumine suure Ukraina kogukonnaga Kanada linnas tõotas tulla emotsionaalselt pingeline, sest Ovetškin on teada tuntud Putini sõber ega ole siiani Ukraina sõda hukka mõistnud. Küsimustele, kas ta toetab ka Putinit pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, on Ovetskin öelnud: "Ta on minu president, aga nagu ma ütlesin, ma ei ole poliitikas. Ma olen sportlane."