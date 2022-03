Et Red Bull Vipsi usaldab ja temasse usub, on päevselge. Talle on usaldatud noorsõitjatest kõige rohkem simulaatoritööd, alates 2020. aastal superlitsentsi saamisest on teda F1 etappidel kaasatud varusõitjana. Räägitakse, et just tema saab sel hooajal osaleda võistlusnädalavahetuse kahel esimesel vabatreeningul, mis on reeglite järgi nähtud ette iga tiimi noorsõitjatele.