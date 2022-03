Ukraina jalgpalliliit tahab vaikivalt legendilt tiitlid ära võtta ja koondisemängud tühistada

Ukraina jalgpalliliit tegi eile avalduse, mõistes Tõmoštšuki vaikimise hukka: "Alates Venemaa sõjalisest agressioonist Ukraina vastu on Tõmoštšuk, endine Ukraina koondise kapten mitte ainult avalikest sõnavõttudest hoidunud, vaid ka agressori klubis töötamist jätkanud. Ajal, mil tema endine klubi Müncheni Bayern teeb avaldusi ning korraldab Ukraina toetuseks aktsioone, on Tõmoštšuk jäänud vagusi ning jätkanud agressori klubiga koostöö tegemist. Selle teadliku valikuga on Tõmoštšuk rikkunud Ukraina jalgpalli mainet ning alaliidu eetikakoodeksi klauslit 1.4."