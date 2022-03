FOTO | Žalgiris mängib Leedu iseseisvuspäeval Euroliigas Ukrainale pühendatud vormis

"Fännid on kutsutud koos Leedu ja Ukraina lippudega, mida me hoiame üleval Leedu rahvushümni ajal. Olles väljendanud oma toetust viimase nädala jooksul, asendame oma traditsioonilise rohe-valge särgi Ukraina lipu värvides sini-kollase vormiga."

"Ukraina võitles vabaduse eest ei saa muutuda normiks, millekski, mis on loomulikult mõistetav. Me lihtsalt ei saa sellega ära harjuda. Seetõttu otsustasimegi näidata oma solidaarsust ukrainlastega ning saata neile sõnumi nende kangelasliku hoiaku kohta, mis nad Vene agressiooni vastu on võtnud," lisas Žalgirise kapten Paulius Jankunas.