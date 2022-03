Juba tabelisse paigutatud Djokovic võttis end Indian Wellsi turniirilt maha

"Kuigi ma olin automaatselt neil turniiridel kirjas, teadsin, et ma ilmselt sinna reisida ei saa. CDC (kohalik terviseamet - toim) kinnitas, et reeglid ei muutu, seega ei saa ma USA-s mängida. Õnn kaasa neile, kes neil suurepärastel turniiridel mängivad," ütles Djokovic Twitteris, pidades silmas USA nõuet väliskülaliste vaktsineerimise osas.

"Olime algusest peale teadlikud, et Novaki osalemine Miami Openil sõltub tema pääsemisest USA-sse, mis oli meie teada nagunii vähetõenäoline. Meil on uskumatult sügav ja talendikas mängijate seltskond ning me ootame juba, et saaksime seda suurepärast turniiri võõrustada," ütles Miami turniiri direktor James Blake.