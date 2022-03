Norra koondise treener ennustab Otepää MK-etapi sprindidistantsi võitjat

Norra koondise lasketreener Siegfried Mazet’le meeldib Otepääl väga. Mehe sõnul on meeldiv, et laskesuusatamise maailmakarikasarjas saab avastada uusi võistluspaiku. "Meil on hea meel siin olla ning tutvuda uue koha ja uute inimestega," ütles Mazet.

Mazet juhendatavate sportlaste hulka on kuulunud endine maailmakarika üldvõitja prantslane Martin Fourcade ja praegune Norra esinumber Johannes Thingnes Bö, mis teeb ta üheks enim hinnatud lasketreeneriks maailmas.

Et lasketiirus ideaalselt tegutseda, on mehe sõnul mitmeid saladusi. "Kõige tähtsam on treenida iga päev, nagu sportlased ka teevad," ütles ta. "Kokkuvõttes on vaja olla fokusseeritud ja teha väga palju tööd," lisas Mazet.

Otepää maailmakarika etapil on homme kavas meeste sprindidistants. Mazet sõnul on raske ennustada, kes homsel võistluspäeval võitjaks osutub.

"Ma arvan, et Fillon Maillet on väga heas vormis," ütles ta ning lisas, et samas on heas vormis ka mitmed Norra ja Rootsi sportlased. "Võimalused on avatud kõigile," ütles treener.

Nii neljapäevaks kui reedeks on veel pileteid saada, seega on kõigil võimalus oma silmaga veenduda, kes sprindidistantsi võitjateks kroonitakse.

BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp toimub Otepääl 10.–13. märtsini 2022. Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist sõit, segateade ja paarissegateade. Võistluspaigas ootab pealtvaatajaid kohalik kultuuritee, müügi- ja toitlustusplats ning spetsiaalne lasteala.