Eesti laskesuusatajad on sõitnud Otepää suusaradadel tuhandeid ringe, teavad iga tõusunukki, laskumist ja kurvi. Alati tuulises Tehvandi lasketiirus on nad märklaua pihta tulistanud lugematu arvu kuule. Kõik on tuttav, kõik on teada.