TÄNA OTSEBLOGI | Kas gigantide heitluses jääb peale Real või PSG? Sporting loodab oma rekordnumbreid mitte uuendada

Kordusmängus peavad mõlemad meeskonnad läbi ajama ilma mitme tähtsa mängijata ning mitme mehe saatus on ka veel suure küsimärgi all. Reali poolelt jäävad kaartide tõttu kohtumisest eemale nii poolkaitsja Casemiro kui ka vasakkaitsja Ferland Mendy. Lisaks on kahtlased lood Toni Kroosiga , kes alles vigastusest taastub.

Loomulikult loodavad Portugali klubi poolehoidjad, et tänases mängus suudetakse möödunud aasta finalisti üllatada, kuid ilmselt on nende jaoks vähemalt sama oluline see, et mitte mingil juhul oma antirekordit ei korrataks. Nimelt sai Sporting hooajal 2008/2009 Müncheni Bayernilt kahe mängu kokkuvõttes 12:1 ketuka ja sellest suuremat allajäämist pole Meistrite liiga sõelmängude ajaloos nähtud.