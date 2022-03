Tuuli Tomingas pidi oma relvale Ukraina sümboolika meisterdama kommipaberitest

Sini-kollase sümboolika kasutamine oli Tominga jaoks eriliselt tähtis seetõttu, et tema isa lähedane inimene jäi Ukrainasse sõjakeerisesse kinni. Olgugi, et ta ei pesitse otseses sõjakoldes, on riigist välja saamine pea võimatu. Ta elab hetkel Kirovogradi oblastis, kus ta kodu lähedal on vaenlastele üsna ahvatlev sõjaväebaas ja lennujaam ning õhuhäiresireenid undavad pidevalt ja varjendisse joosta tuleb päeva jooksul korduvalt, kirjutas Tomingas Topauto laskesuusablogis.

„Viimased nädal aega olen ööläbi unes kaevikuid kaevanud ja kuhugi varjendisse jooksnud, pole ime, et päeval suusatada ei jõua. Esimesed ööd, kui see möll seal Ukrainas pihta hakkas, olid eriti tüütud. Nii kui silmad kinni panin, oli vaja kuskil kaevikus kühveldada,“ avaldas Tomingas.

Juba homme algavale Otepää MK-etapile vaatab Tomingas aga otsa lootusrikkalt – raja ja olmetingimustega tutvunud laskesuusataja sõnul on juba praegu näha, et korraldus on maailmatasemel ning tingimused eelseisvaks laskesuusapeoks suurepärased. Kuna juba Kontiolahtis näitas ta tiirudes head enesekindlust, loodab Tomingas, et see jätkub ka kodusel etapil.