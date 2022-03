Venemaal õige pea enam tippsporti ei näe? Suured spordiliigad eemalduvad järjepanu Vene turult

Juba eile langetas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga otsuse, et mängude edastamine Venemaal lõpetatakse päevapealt. See tähendab, et venelastel jäävad nägemata juba sel neljapäeval neli Premier League'i kohtumist. Ühtlasi anti teada, et Venemaa sõjaline agressioon mõistetakse täielikult hukka ning Ukraina toetuseks annetatakse miljon naela.