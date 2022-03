TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Tartu Ülikool võttis Eesti-Läti liigas tähtsa võidu

Kolmandal veerandajal hoidis ilma oma lätlasest mängjuhi Edmunds Elksniseta mänginud Tartu meeskond kindlat eduseisu ja enne viimast neljandikku näitas tabloo 65:53 Tartule. Kui viimast veerandit oli mängitud paar minutit jõudis Liepaja korraks ka nelja punkti kaugusele, aga tartlased vastasid kohe 6:0 minispurdiga ja eduseis oli taas kahekohaline. Kodumeeskonna võidunumbriteks kujunesid 78:71 ja see oli Tartu meeskonnale üheksas võit sel hooajal.

BK Liepaja kõige efektiivsem mängija oli pingilt sekkunud Roberts Berzins, kelle kontole kogunes 13 punkti, neli lauapalli, neli korvisöötu ja efektiivsusnäitajaks 25. Võrselt 14 punkti said kirja Karlis Silins ja Roberts Krastins, 13 punkti peale jäi Zigmars Raimo.

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs jäi meeskonna esitusega rahule. „Meie jaoks tähtis võit kindlasti. Olime täna kannatlikud ja leidsime oma kohad rünnakul üles. Püüdsime hoida mängu lihtsana ja palli liigutada, see ka õnnestus. Loomulikult kaitses on palju kõikumisi ja seda saab alati paremini mängida. Täna jagus mänguaega ka paljudele ja loodame, et Drungilase kerge hüppeliigese väänamine eriti suurt vaeva talle ei tekita,“ sõnas Mazurs.