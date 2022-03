FIFA pani Venemaa jalgpallikoondise tee MM-finaalturniirile lõplikult kinni

FIFA teatas teisipäeva õhtul, et märtsis MM-i play-off'i mängudes Venemaaga kohtuma pidanud Poola kuulutatakse võitjaks ja play-off'i finaalis kohtub Poola Rootsi ja Tšehhi matši võitjaga.

Veel esmaspäeval otsis FIFA Poola meedia andemetel võimalusi Venemaa-Poola mängude edasilükkamiseks, aga nüüd on kõik paigas – Venemaal MM-ile asja pole.

28. veebruaril otsustasid FIFA ja Euroopa jalgpalliliit (UEFA) Ukraina kallale tungimise tõttu Venemaa koondise ja kõik Venemaa klubid kõigist nende egiidi all korraldatavatest võistlussarjadest eemaldada. Venemaa jalgpalliliit (RFU) on teatanud, et kaebab vastava otsuse spordiarbitraaži (CAS).