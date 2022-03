Pekingis viibivad Ukraina parasportlased said kohutavad uudised: ühe maja pommitati maatasa, teise isa langes venelaste kätte ja peksti läbi

Laletina isa käekäigust pole kuigi palju teada, aga Ukraina koondise kõneisik Natalija Haratš ütles ajalehele USA Today, et sõdur peksti venelaste poolt läbi.

Pärast uudise kuulmist tundis Laletina, et ei suuda teisipäeval võistelda. Täna oli lisaks laskesuusatamisele ka murdmaasuusatamisega tegelev Laletina uuesti rajal, aga murdmaasuusatamise sprindis ta kvalifikatsioonist edasi ei jõudnud.

Ukraina sportlased on Pekingis esinenud kõigest hoolimata väga edukalt. Ukraina on kuue kulla, kaheksa hõbeda ja viie pronksiga medalitabelis kolmandal koha, edukamad on olnud vaid Hiina ja Kanada.