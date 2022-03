Ken Torn - Kauri Pannas osalevad ERC sarjas senisest võimsama autoga. Torn: maailmas toimuv on emotsiooni alla tõmmanud

Torn / Pannase hooaja eesmärgiks on koguda Rally2 autoga võimalikult palju võistluskilomeetreid ja osaleda kõigil tänavustel Euroopa meistrivõistluste etappidel, mida peaks esialgsetel andmetel olema kokku kaheksa. Eestlaste võistlusauto eest on rallidel hoolitsemas C-Rally Team ehk sama meeskond, kellega juba jaanuaris sõidetud Eesti meistrivõistluste avaetapil SprintRalli Otepää Talv 2022 edukalt koostööd tehti.

„Ühelt poolt on see väga hea ja rõõmsaks tegev võimalus, mis meile on pakutud, kuid teisalt on maailmas toimuv ja sellega kaasnevad eelarve täitmise ülesanded seda emotsiooni alla tõmmanud. Fafes oleme stardis ja kavatseme nautida igat kilomeetrit Rally2 autos ja anda endast seejuures nagu alati parim. Minu viimased sõidetud kilomeetrid pärinevad jaanuaris sõidetud Otepää sprintrallilt, kuid õnneks saame kohapeal enne võistlus teha väikese testi, et veidi kruusal autoga sina peale saada.