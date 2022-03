Venemaa suusaäss: mul oli Norras ohtlik viibida, hotelli juurde tulid kohalikud s*takotid

"Hotelli juurde tuldi sisuliselt ähvardustega. Öeldi, et kerige siit minema. See oli tõesti hirmus. Ja kujutage ette, kui me oleks Holmenkollenis võistelnud. Seal on alati purjus fännid raja ääres. Ja Drammenis on linnasprint. Saan aru, et suurem osa pealtvaatajaid käitub normaalselt, aga isegi kui kolm inimest sajast hakkavad meile midagi tegema, on tagajärjed väga halvad," lisas ta.