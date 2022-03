Ukrainast lahkunud Eesti koondislane liitus FC Floraga

Tamm on varasemalt Floras mänginud ning võitnud ka kolm Eesti meistritiitlit, ühe Evald Tipneri karika ning kaks Eesti Superkarikat. Eesti meistriks on ta kroonitud 2010., 2015. ja 2017. aastatel.

30-aastane keskkaitsja on universaalne mängija, kes võib ka mängida tipuründes. Tamm on saanud A-koondises kirja 46 kohtumist ja löönud kolm väravat. Need kolm väravat lõi ta 2017. aastal Gibraltari vastu tipuründes mängides.

"Eestis on väga mõnus üle pika aja tagasi olla. Minu eesmärk on hästi mängida ja aidata klubil olla edukas," rääkis Tamm Flora kodulehele.

"Floras on mind väga hästi vastu võetud. Loodan et paberid aetakse kiirelt korda ja saan juba meeskonnaga karikamängule minna. Mängupaus on mul päris pikk juba, aga loodan, et saan kiirelt vormi tagasi," lisas ta.