35 riigi ühisavaldus: Venemaa ja Valgevene sportlastel, spordiametnikel ja meeskondadel tuleks keelata võistlemine teistes riikides

Avalduses toonitatakse, et Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, mida võimaldab Valgevene valitsus, on vastuvõetamatu ning Venemaa rahvusvaheliste kohustuste ränk rikkumine.

Allakirjutanud toetavad rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide seisukohta, et Venemaal ja Valgevenel ei tohiks lubada korraldada rahvusvahelisi spordiüritusi, samuti ei tohiks neile anda korraldusõiguseid või võimalust korraldusõigusele kandideerida. Samuti rõhutatakse, et Venemaa või Valgevene sportlastel, spordiametnikel ja meeskondadel tuleks keelata võistlemine teistes riikides. Seejuures peaksid olema keelatud ka brändid, linnameeskonnad või juriidilised kehad, mis sisuliselt esindavad Venemaad või Valgevenet, näiteks suured jalgpalliklubid. Leitakse, et võimaluse korral tuleks võtta kasutusele meetmeid piiramaks sponsorlust ja muud rahalist toetust asutustelt, mis on seotud Vene või Valgevene riigiga.