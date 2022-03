Ukrainat kaitsta soovinud 18-aastane iluuisutaja pidi riigist lahkuma: see oli mu elu kõige hullem nädal

Iluuisutamise kahekordne Ukraina meister avaldas aga täna, et on nüüdseks jõudnud Varssavisse. "See oli minu elu kõige hullem nädal," kirjutas ta. "Nüüd olen ohutus kohus. Kiievis kasvava ohu tõttu nõudsid minu vanemad ja treener, et lahkuksin Ukrainast. Ma ei tahtnud lahkuda, aga lõpuks oli juba liiga ohtlik, et saaks öö kodus veeta."