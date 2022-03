Jalgpallimaailma täht Robert Lewandowski lõpetas miljoneid väärt sponsorlepingu suurfirmaga, mida meedias kahtlustatakse Venemaa aitamises

"Otsustasime täna lõpetada koostöö Lewandowski ja Huawei brändi vahel," kinnitas AFP-le 33-aastase mängija esindaja Tomasz Zawislak. Ametlikult pole välja öeldud, miks Lewandowski leer sellise otsuse vastu võttis, kuid mitme rahvusvahelise väljaande väitel on põhjuseks Huawei seos Venemaaga. Lewandowski on Huawei üheks esindusnäoks olnud alates 2015. aastast.

Poola meedia väidab, et põhjus peitub rahvusvahelises meedias levima hakanud süüdistustest, et Huawei tõttas pärast Venemaa-poolset sissetungi Ukrainasse venelastele appi, et aidata tõrjuda riiki tabanud küberrünnakuid. Sama väitega tuli välja ka Austraalia kaitseminister Peter Dutton, vahendas Daily Mail. "Oleme näinud mitmeid artikleid sellest, et Huawei aitab Venemaad, et riigis internet korralikult töös püsiks," rääkis Dutton.

Mirrori andmetel läheb lepingu lõpetamine Lewandowskile, kes alles hiljuti Huaweiga uue kolmeaastase koostöölepingu sõlmis, maksma viis miljonit eurot.

Jalgpallimaailma suurtest tähtedest on Lewandowski olnud üks häälekamaid Ukrainas toimuva sõja vastaseid. "Ma ei suuda ette kujutata, et peaksin mängima Venemaa koondise vastu olukorras, kus rünnakud Ukrainas jätkuvad," teatas Lewandowski hiljuti. "Venemaa jalgpallurid ja fännid pole selles süüdi, aga me ei saa teeselda, et midagi ei ole toimunud."

Täiendatud 09.32:

"Anname teada, et uudis Huawei abist Venemaale pärineb kinnitamata allikast ega vasta tegelikkusele," seisis Huawei Eesti poolt Delfile saadetud kommentaaris. "Mis puutub Robert Lewandowskisse, siis see on eraldi juhtum, meil on kahju, et partnerlus Robert Lewandowskiga lõppes 7. märtsil. Hindame meie pikaajalist koostööd ja soovime talle kõike paremat edaspidiseks."