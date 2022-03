Jalgpallimaailma superstaar Robert Lewandowski lõpetas miljoneid väärt sponsorlepingu suurfirmaga, mida kahtlustatakse Venemaa aitamises

"Otsustasime täna lõpetada koostöö Lewandowski ja Huawei brändi vahel," kinnitas AFP-le 33-aastase mängija esindaja Tomasz Zawislak. Ametlikult pole välja öeldud, miks Lewandowski leer sellise otsuse vastu võttis, kuid mitme rahvusvahelise väljaande andmetel on põhjuseks Huawei seos Venemaaga. Lewandowski on Huawei üheks esindusnäoks olnud alates 2015. aastast.

Poola meedia teatel peitub põhjus rahvusvahelises meedias levima hakanud süüdistustest, et Huawei tõttas pärast Venemaa-poolset sissetungi Ukrainasse venelastele appi, et aidata tõrjuda riiki tabanud küberrünnakuid. Sellise informatsiooniga tuli välja ka Austraalia kaitseminister Peter Dutton, vahendas Daily Mail. "Oleme näinud mitmeid artikleid sellest, et Huawei aitab Venemaad, et riigis internet korralikult töös püsiks," rääkis Dutton.