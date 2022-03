Kanada klubi korraldab Putini sõbrale Ovetškinile tormilise vastuvõtu

Ovetškin poseerib oma Instagrami profiilipildil jätkuvalt Putiniga, kuigi Ukraina sõja tõttu on Venemaa president Põhja-Ameerikas suure põlu alla langenud. Capitalsi meeskond on siiani Ukraina teemal madalat profiili hoidnud. Näiteks ei lubatud reedesel kodumängul Carolinaga tribüünidele Ukraina lippude või sümboolikaga inimesi.

Edmonton Oilers on seevastu ukrainlastele väga aktiivselt oma poolehoidu demonstreerinud, kuid Capitalsiga kodumänguks võtab see veel hoogsama pöörde.

"Edmonton Oilers jääb Ukraina rahvaga solidaarseks. Meie piirkonnas elab üle 250 000 ukrainlase ning nende kultuur ja traditsioonid on meie kogukonna struktuuri oluline osa," jätkas ta.

Edmontonis on üldse Kanada linnadest suurim ukrainlaste kogukond. Seal elab umbes 159 000 Ukraina taustaga inimest ja lähipiirkondadesse laienedes tõuseb see arv 369 000-ni.

Ovetškin pole siiani Ukraina sõda hukka mõistnud, kuigi on öelnud, et toetab rahu. USA ajakirjanike küsimustele, kas ta toetab ka täna Putinit, vastas Ovetškin diplomaatiliselt: "Ta on minu president, aga nagu ma ütlesin, ma ei ole poliitikas. Ma olen sportlane."