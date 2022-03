KK Viimsi/Sportland kodumängul koguti Ukraina toetuseks 1858 eurot

Korvpalliklubi Viimsi tegevjuht ja partner Tanel Einaste, „Esiteks kahju, et maailm, eriti Ukraina sellises olukroras üldse on. Ukrainas toimuvale ei ole mingit mõistuspärast seletust. Kuid nüüd on meie kohus ühiselt Ukrainat, kes võitleb meie kõigi eest, aidata.“ Einaste jätkas, „ Oleme oma kogukonna üle ääretult uhked ja headele inimestele südamest tänulikud. Kindlasti oli mitmeid inimesi, kes just Ukraina pärast saali tulid ning inimesi, kes kellel on hooajakaardi alusel tasuta sissepääs, sihilikult pileti ostsid. Samuti ei saanud ma erinevalt eelmistest mängudest sel korral ühtegi kõnet tasuta sissepääsu osas. Aitäh!“