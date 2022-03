Tippsportlased ja sporditegelased asutasid ühingu "Sportlased Ukraina eest": Putin tuleb koheselt peatada

Ühingu eesmärgiks on koondada kogu maailma spordiavalikkust, et protesteerida sõja vastu Ukrainas, panustada omaltpoolt humanitaarabisse ning tagada, et maailmas ei toimuks kuni Vene vägede Ukrainast lahkumiseni ühtegi spordivõistlust ilma, et sellelt kanduks pealtvaatajateni ja kodudesse protest sõja vastu.

"Kõik maailma sportlased peavad võitlema toimuva vastu," ütleb laskesuusatreener Pichler SVT Sportile. "Loomulikult on mul kahju Venemaa sportlastest, et neid võistlema ei lasta, aga loomulikult arvan, et see on õige! See on sõda. Kõik peavad mõistma, et vaba maailm peab seda tegema. Asi pole praegu emotsioonides. See on palju suurem."