Vene hokilegend Fetissov: kui sport tavavormis ei naase, tuleb see pood kinni panna

"Sport on sillaks mõistmisele ka kõige keerulisemates oludes ja nüüd rikutakse seda põhimõtet," sõnas Fetissov Komsomolskaja Pravdale.

"Sport oma tavavormis naaseb varem või hiljem. Kui ei naase, siis tuleb see pood sulgeda. See on esimene kord, kui ma seda ütlen. Paraolümpia oli aga äratuskell. Häbi, mida ma kuidagi ei suuda mõista. Tehti kohutav otsus," lisas Fetissov, vihjates Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamisele Pekingi paraolümpiamängudelt.