HC Kehra pidi kodusaalis karikavõitja paremust tunnistama

"Suures pildis võib mänguga rahule jääda. Olime mänguks hästi häälestatud, kuid alguses peale pandud tempo väsitas meid natukene ning seetõttu jäi rünnak teatud perioodidel lahjaks. Positiivne on see, et võitlesime lõpuni," ütles eile Kehra resultatiivsemana seitse väravat visanud Karina Mere.