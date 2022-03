OTSEBLOGI | Lewandowski tegi ajaloolise kübaratriki, Inter tuli Liverpooli vastu mängu tagasi!

Liverpool läheb kordusmängule turvalises seisus, sest võitis kaheksandikfinaali avakohtumise võõrsil 2 : 0. Bayernil on võõrsil peetud avamängust all 1 : 1 viik.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on oma hoolealuseid hoiatanud, et midagi ei ole veel otsustatud. "Nad [Inter] on tugev meeskond ega tule siia turistidena. Ma tean, et nad tahavad tulemuse ringi keerata ja tulevad ründama. Meie pole meeskond, mis hakkab seisu hoidma. Vaatame, mis sellest mängust tuleb," sõnas Klopp mängueelsel pressikonverentsil.