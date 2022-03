Eesti ratastoolikurlingu koondis kaotas Pekingi paraolümpiamängudel Suurbritanniale ja Rootsile

"Me ei saanud tunnetust kätte, eriti just asetuse tunnetust; vahepeal tuli, siis läks jälle ära, aga stabiilset tunnetust ei olnud. Vastased ründasid pidevalt ja neil tuli see välja, samuti oli brittidel omajagu õnne - nende esimene viskaja eksis, aga teised mitte," leidis Eesti koondise mängija Lauri Murašov.