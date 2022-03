Jalgpallitreener Getuliole on esitatud uus kahtlustus kahe kannatanu osas

Harju maakohus jättis eelmisel esmaspäeval terves ulatuses rahuldamata Getulio hagi Trisna vastu. Jalgpallitreener nõudis Trisnalt avaldatud väidete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Kuna tänaseks on kohus lõppenud, sai Trisna taas avalikkusele kommentaare jagada. Stuudios oli eksjalgpalluril toeks tema advokaat Diana Minumets.

Trisna tunnistas alustuseks, et ei uskunud, et Getulio nimi nii kiiresti avalikkusele ette tuleb. Tema ise "Õhtu!" saates treeneri nime ei avaldanud.

"Ma ei olnud selleks [treeneri nime avalikustamiseks] üldse valmis. See polnud ka minu eesmärk siia tulles. Ma tulin saatesse hoopis selleks, et avalikustada, et sellised asjad juhtuvad ja et keegi teine ei peaks midagi taolist kogema, mida mina kogesin," rääkis Trisna.

Getulio väitis süüdistuste järel, et tegemist oli suure armastusega. "Eks väited, et meil oli suhe ja see oli armastus, on kõige levinumad väärkohtlejate seas oma tegude õigustamiseks. Ka kohus leidis üheselt, et minu ja Getulio intiimsuhe ei olnud kahe võrdse partneri paarisuhe. See oli täiskasvanud inimese poolne alluvussuhe alaealise lapse ärakasutamiseks," ütles Trisna.

"Pidin kohtuga seoses kõik asjad uuesti läbi käima. Aasta lõpus langesin ma depressiooni. Olen väga tänulik, et mul oli professionaalne abi kõrval," lisas Trisna. Ta tunnistas, et on saanud teistelt kannatanutelt ja paljudelt lapsevanematelt toetavaid sõnumeid, et teema avalikkuse ette tõi.

"Tuleb julgeda rääkida. Mida rohkem räägime, seda rohkem saame ühiskonda aidata," rõhutas Trisna.

Trisna advokaat Minumets rääkis saates, et Getuliole on esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas.