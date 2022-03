Andrea Adamo: Hyundail on hetkel kõige kehvem ralliauto

Mullu detsembris ameti maha pannud Adamo rõhutas DirtFishile, et Hyundai on hübriidauto arendamisel konkurentidest selgelt maas, sest tootja otsus 2022. aastal WRC-sarjas jätkata tuli suure hilinemisega.

"Me ei saa unustada, ma rõhutasin seda enne ja loodan, et nüüd usuvad inimesed mind rohkem, et Hyundai sai projekti tegemiseks rohelise tule palju hiljem kui teised tootjad," ütles Adamo DirtFishile.

"Seega alustati hübriidauto arendamiseks tööd palju hiljem konkurentidest ja autosport pole see spordiala, kus saab üleöö asju leiutada, eriti väga keeruliste asjade puhul nagu praegune Rally1 auto."

Adamo tunnistab, et tal oli Hyundai ebaõnnestumist hooaja avarallil valus vaadata. "Monte Carlo oli nii halb, et see ei saanud isegi tõsi olla. Ausalt öeldes tundsin ma oma endistele inimestele väga kaasa, sest teadsin, et see pole tõsi, mis toimub, sest nii palju halbu asju ei saa korraga juhtuda," rääkis Adamo.

Rootsi rallil valmistas Hyundai aga Adamo jaoks üllatuse, kui Thierry Neuville saavutas teise koha ja Ott Tänak oli kuni katkestamiseni esikoha konkurentsis. "Rootsis tegid sõitjad hämmastavat tööd. Thierry [Neuville] tegi hämmastava ralli ja Ott [Tänak] tegi sama nii kaua, kuni ta oli rallil kõrges mängus. Kui ta oli katkestanud, polnud ta motivatsiooni riskida ja see oleks olnud ka rumal, sest kui sa oled superrallis, siis on sinu töö minna punktikatsele," sõnas Adamo.

Endine tiimijuht usub, et kuigi Toyota on teinud väga hea hooaja alguse, on kiireim auto ikkagi M-Spordil.

"Ma isiklikult arvan - ja loodan, et mind ei mõisteta valesti -, et parim auto on ikkagi [Ford] Puma," ütles Adamo. "Ma arvan, et võistlustest on näha, et nad on seal. Me nägime seda Monte Carlos. Seega loodan, et nad saavad selle autoga väärilised tulemused."

"Ma arvan, et Hyundai on praegu kolme meeskonna seas kolmas, kuid selgetel ja arusaadavatel põhjustel, mitte seetõttu, mis inimesed võivad arvata eelarve ja selle ja teise kohta, vaid kui te alustate teistest palju hiljem, siis seal see põhjus ongi," rääkis Adamo.