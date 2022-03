Euroopa võrkpalliliit Ukraina linnade purustamist ja veriseid tapatalguid hukka ei mõista

Rahvusvaheline olümpiakomitee, samuti jalgpalli-, korvpalli-, tennise- ja kergejõustikuorganisatsioonid on otsesõnu tauninud vägivalda ja Venemaa agressiooni. Euroopa võrkpalliliit (CEV) ja maailma alaliit (FIVB) on läinud teist teed.

Esialgu punniti üldse vastu, FIVB ütles, et Venemaalt ei võeta ära võrkpalli MM-i korraldamise õigust. Nähes, et teised alaliidud rakendavad sanktsioone, ja saades teada, et sel juhul kavatsevad paljud riigid MM-i boikoteerida, mindi teistega lõpuks kaasa. Venemaa ning Valgevene koondised ja klubid ei saa osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Ometi pole CEV ja FIVB sõnagagi Venemaa brutaalset „erioperatsiooni” hukka mõistnud. Miks? Eesti Päevaleht üritas selgust tuua, vastusest ilmnes, et see pole juhuslik aps.