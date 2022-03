FIFA otsib võimalust, et Venemaa koondis saaks jalgpalli MMi play-offis mängida

Üks võimalus selleks on lükata Venemaa play-offi mängud juunikuusse, kirjutab Poola meediaväljaanne Interia. Ilmselt toimub juunis ka Ukraina ja Šotimaa vaheline play-off.

28. veebruaril otsustasid aga FIFA ja Euroopa jalgpalliliit (UEFA) Ukraina sõja tõttu Venemaa koondise ja kõik Venemaa klubid kõigist nende egiidi all korraldatavatest võistlussarjadest eemaldada. Venemaa jalgpalliliit (RFU) on teatanud, et kaebab vastava otsuse spordiarbitraaži (CAS).