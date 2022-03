Henry Sildaru pääses juunioride MM-il oma trumpalal kindlalt finaali

Kuigi Sildaru jaoks on rennisõit trumpala ja ta on seal valitsev juunioride maailmameister, siis tänavu ta esialgu medalile ei mõtle. "Tänavu on kõikidel aladel tihedamas konkurentsis esmane eesmärk finaali jõuda," rääkis ka pargisõidus ja Big Airi hüpetes võistlev Sildaru tänases Eesti Päevalehe loos.