Endine Venemaa F1 äss polnud nõus sõda hukka mõistma ja pidi kestvussõidusarjast loobuma

Varasemalt oli Kvjat oma seisukohti sõja osas väljendanud sotsiaalmeedias, öeldes, et on Venemaa ja Valgevene sportlaste keelustamise vastu. Tänaseks on ta selle postituse kustutanud.

"Ma tõesti loodan, et olukord Ukrainas laheneb rahumeelselt ning et me kõik saame rahus edasi elada. Loodetavasti istuvad kõik osapooled maha ja peavad dialoogi. Hirmus on näha kahte vennasrahvast konfliktis. Ma ei taha, et sõjaväelised tegevused ja sõjad mõjutaksid inimkonna tulevikku. Tahan, et mu tütar ja kõik lapsed saaksid seda imelist maailma nautida."