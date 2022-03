Eesti ratastoolikurlingu koondis sai täna Pekingis kaks võitu

"Mängu algus oli väga ilus, aga lõpp läks väga-väga keeruliseks. Meil oli lõpus rohkem õnne, muidu täiesti võrdne mäng. Alguses tundsin end väga hästi, lõpus enam mitte nii hästi. Audiga oli mingi probleem: et võtnud vinti peale, kepiga oli midagi viga, see pani pinge peale," kommenteeris Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.

"Ma ei taha olla kade, aga olen väga õnnelikm kuna viimastel aastatel oleme alati oma mängud Läti vastu kaotanud. Ja siin, paraolümpiamängudel, saime võidu ja see on fantastiline! Olime võrdselt tugevad ja see on suurepärane tunne," ütles Kätlin Riidebach.