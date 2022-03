Kümnevõistluse maailmarekordimees Mayer jääb sise-MM-ilt eemale

"Mul oli septembris pärast teist vaktsiini valu parema jala Achilleuse kõõluses, kuid mul pole vaktsiini kohta midagi öelda. Sain selle valuga hästi hakkama, kuni sain jaanuaris vahetult enne võistlusi koroona, ning ma pean tunnistama, et iga talvise võistlusega on see mind üha rohkem aheldanud. Eile oli mul Rouenis teivashüppes katsete vahel kõndimisega raskusi. Mingil hetkel pead sa tegema mõistliku otsuse. Talihooaeg on nagunii lõbu pärast, seega mul pole mingeid kahetsusi," ütles Mayer AFP-le.