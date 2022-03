USA valitsus üritab Moskvas vahistatud korvpallitähte vabaks saada

Blinken ütles pühapäeval, et USA osutab välismaal kinni peetud kodanikele alati igakülgset abi. "See on kõik, mis ma praegu privaatkaalutlustel öelda saan," ütles Blinken Moldova presidendi Maia Sanduga antud ühisel pressikonvernetsil, vahendab ESPN.

"Kui ameeriklane kusagil maailmas kinni peetakse, oleme loomulikult valmis andma igakülgset abi, sealhulgas Venemaal. Meil on saatkonnas meeskond, kes sellistel juhtudel Venemaal tegutseb. Teeme kõik endast oleneva, et tagada nende õiguste kaitse."

Uudisteagentuuri AP News teatel võeti Griner vahi alla veebruaris Moskva lennujaamas, kui turvakontrollis leiti tema kotist leiti e-sigarette, mis sisaldasid kanepiõli. USA meedia andmetel võib Venemaal sellise aine üle piiri smugeldamise eest määrata kuni kümneaastase vanglakaristuse.

Kohalikud võimuorganisatsioonid teatasid esialgu, et tegu on USA naiskonna mängijaga, kuid ei kinnitanud vahistamise kuupäeva. Venemaa meedia teatas, et tegu on Grineriga.

Griner tuli 2014. aastal Phoenix Mercuryga WNBA meistriks. Tähtede Mängule on ta valitud seitsmel korral. Griner kuulub endiselt Mercury ridadesse. Alatest 2014. aastast on ta esindanud ka Jekaterinburgi UMMC-d, kus ta mängib ajal, mil WNBA hooaeg on vaheajal.

USA hoiatas juba 23. jaanuaril Venemaale reisimise eest, tuues põhjuseks võimaliku USA kodanike ahistamise, saatkonna piiratud võimalused nende abistamisel, koroonaviirusega seotud piirangud ning terrorismiohu.