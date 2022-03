Djokovic pakkus sõtta läinud Ukraina tennisistile rahalist toetust

"Anna mulle palun teada, millisele aadressile oleks parim abi saata, rahalist abi, ükskõik mis abi..."





Eelmisel nädalal ABC News'ile antud intervjuus rääkis Stahhovski, et Ukraina armeega liitumine oli tema elu üks raskemaid otsuseid.

"Mul oli lihtsalt selline tugev tunne, et ma pean seda tegema. "Ma ei öelnud tegelikult lastele "hüvasti". Ma lihtsalt tegin neile "head aega musi" ja ütlesin, et olen varsti tagasi. Nad vaatasid multikaid ja lugesid raamatuid ega pannud eriti tähelegi," rääkis Stahhovski.

"Kui ma oleksin [koju] jäänud, oleksin end süüdi tundnud, et isa ja venna Ukrainasse jätsin. Piiri ületamine oli raske valik, sest ma teadsin, et sellest punktist enam tagasiteed ei ole. Läbi Ukraina sõitmine ja kõikide nende gruppi kogunevate inimeste nägemine, kes lõid jahipüssidega vastupanuüksusi ja teid barrikadeerisid, oli väga inspireeriv."

"Ma tunnen, et ei ole piisavalt ette valmistunud, see on selge. Kuid ma pakun, et keegi pole seda piisavalt."