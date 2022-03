Roosiorg Itaalia MM-etapil punktidele ei mahtunud, Vettik ja Talviku esikuuikus

MXGP klassi avasõidus jäi Roosiorg (KTM) stardi järel rivi lõppu ja tal tuli kõvasti tööd hakata tegema, et punktikohta püüda. Ta suutiski sõidu jooksul oma kohta pidevalt parandana ja tõusis lõpuks 22. kohale. Punktikohast jäi lahutama teda natuke alla kaheksa sekundi.

Sõitu asus stardi järel juhtima Jorge Prado (Hispaania, GASGAS), tema järel teine oli sarja liider Tim Gajser (Sloveenia, Honda). Gajser üritas kohe esimesel ringil liidriks tõusta ja hetkeks see tal ka õnnestus, kuid Prado ründas kohe tagasi ja asus uuesti liidriks. Mehed sõitsid paarisrakendina koos terve sõidu, kuid Gajseril ühtegi möödumisvõimalust enam ei tekkinudki. Kolmandana lõpetas sõidu eelmise hooaja MX2 klassi maailmameister Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha).

Teises sõidus tegi Roosiorg natuke parema alguse sõidule ja ta võttis sisse 24. koha. Taas võitles Hardi selle eest, et punktikohale jõuda, kuid ka see kord tal see ei õnnestunud. Roosiorg jõudis finišisse sarnaselt avasõidule 22. kohal.