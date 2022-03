Kahekordsest olümpiavõitjast naiste NBA täht võeti Venemaal vahi alla, ameeriklannat ähvardab pikk vanglakaristus

Uudisteagentuuri AP News teatel võeti Griner vahi alla veebruaris Moskva lennujaamas, kui turvakontrollis leiti tema kotist leiti e-sigarette, mis sisaldasid kanepiõli. USA meedia andmetel võib Venemaal sellise aine üle piiri smugeldamise eest määrata kuni kümneaastase vanglakaristuse.

Kohalikud võimuorganisatsioonid teatasid esialgu, et tegu on USA naiskonna mängijaga, kuid ei kinnitanud vahistamise kuupäeva. Venemaa meedia teatas, et tegu on Grineriga.

"Oleme kursis Brittney Grineri olukorraga Venemaal ning oleme tihedas kontaktis nii tema, tema esindajate, perekonna ja võistkondadega," sõnas mängija agent Kagawa Colas. "Kuna uurimine on jätkuvalt käimas, ei saa me midagi täpsemalt kommenteerida. Saame vaid kinnitada, et töötame tema koju saamise nimel. Tema vaimne ja füüsiline tervis on meie peamiseks prioriteediks."

Griner tuli 2014. aastal Phoenix Mercuryga WNBA meistriks. Tähtede Mängule on ta valitud seitsmel korral. Griner kuulub endiselt Mercury ridades. Alatest 2014. aastast on ta esindanud ka Jekaterinburgi UMMC-d, kus ta mängib ajal, mil WNBA hooaeg on vaheajal (sügis - kevad).