Munadeta ja südametud Venemaa sportlased. Kes ihkab laipu, kes vaikib, kes räägib mõistujuttu

Venemaast on saanud riik, kus võib sõja kohta tõe rääkimise eest inimese 15 aastaks trellide taha saata. Valetada võib see-eest nii palju, kui süda lustib. Venemaa atleedid protestivad väga jõuliselt, aga mitte sõja, vaid neile rakendatud võistluskeeldude vastu. See olevat ebaaus. Ukraina laibahunnikud ja tsiviilohvrid on puhas „poliitika”.

Osalt on neid halvanud hirm, muist ongi ajupestud. Müts maha kõigi ees, kes on julgenud vähemalt rahugi soovida – nad on kangelased. Kohe, 24. veebruaril julges sotsiaalmeedias sõna võtta...