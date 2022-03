Tartus toimunud rahvusvahelisel tenniseturniiril loobusid mitmed noored tennisistid venelaste vastu võistlemast

"Teisipäeva õhtul saatis Eesti tenniseliit klubidele ja treeneritele kirja, kus teatati, et ei soovitata võistlustel Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu mängida. Eks see oli natukene mõjutatud ka Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa üleskutsest," selgitas võistluste direktor Martin Karis Delfi Spordile. "Enamik lapsi koos vanematega pereringis ka niimoodi otsustasid."

Samas oli ka neid võistlustules olnud Eesti tennisiste, kes idanaabrite vastu mängima läksid. "Eks see oligi tenniseliidu soovitus, mitte käsukorras antud käsk," lisas president Alar Karise poeg Martin. "Ühest küljest tahtsime näidata solidaarsust Ukrainale, samas anda märku ka kohal olnud noortele Venemaa tennisistidele, et nemad pole ju toimuvas süüdi. Võistlustel oli väga rahumeelne meeleolu."

"Loomulikult oli see laste jaoks segane olukord. Kõik juhtus turniiri keskel, mitte alguses või lõpus," lisas Karis. "Sellised soovitused tulid keset turniiri. Eks ta ikka tekitas segadust ja osades ka kurbust. Paljudele oli see esimeseks rahvusvaheliseks turniiriks või võimaluseks koguda ITF-i edetabelis punkte. Mõni avaldas ka nördimust, aga seletasin ka neile, kes minu poole pöördusid, et järgmisel nädalal ootavad ees juba uued turniirid."