Karjäärile punkti pannud Therese Johaug tõi välja peamise põhjuse, miks ta tippvormis olles profikarjääri lõpetas

Norralanna kinnitas nädala keskel varasemaid vihjeid, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks viimaseks. Laupäeval pani ta kodupubliku ees karjäärile võiduka punkti, triumfeerides Oslo MK-etapil 30 km ühisstardist klassikadistantsil.

Võistlusjärgsel pressikonverentsil selgitas Johaug lähemalt, miks ta ikkagi otsustas tippvormis olles karjääri lõpetada. "Ma ei saa mõelda sellele, mis on mulle praegu parim. Vahel tuleb vaadata asja väljastpoolt ja mõista, mis on tulevikku silmas pidades parim otsus," vahendas Aftonbladet Johaugi sõnu. "Tean, et üks-kaks MK-võitu veel ei teeks mind enam õnnelikumaks. Olen kogenud murdmaasuusatamises juba kõike, millest olen unistanud."