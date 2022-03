BLOGI | Kristjan Ilves otsustas ebaõnnestunud hüppe järel suusasõidust loobuda, Riiberilt järjekordne etapivõit

Veelgi kehvemini läks norralasel Jörgen Graabakil ja sakslasel Vinzenz Geigeril, kes on hüppevooru järel vastavalt 38. ja 41. kohal. Nende kaotus on juba vastavalt üle kolme ja nelja minuti.

MK-sarja liider Johannes Lamparter on 14. kohal (+1.38), Jarl Magnus Riiber läheb küll teisena rajale, kuid temagi kaotus on 43 sekundit. 10 km suusasõit on kavas kell 16.00.