Andrus Veerpalu pääses Haanja maratonil poodiumile

Kilbi võiduaaeg oli 1.56,03. Koheselt tema selja taga ületas finišijoone Martin Himma . „Suusk oli täna niivõrd libe, et ei pidanudki nii palju vaeva nägema, et teistest ette saada. Sõitsime Martiniga kohe algusest peale kahekesi koos kuni viimaste meetriteni välja. 5 km enne lõppu proovisime korra üksteisest eest ära saada, aga võitja selgitamine jäi ikka lõpu peale,” kirjeldas Kilp tänast sõitu.

Liidrisärgiga starti läinud Mannimaa jäi võistlusega rahule. „Haanjas on hea rada ja sobib mulle hästi, aga tunnen, et täna ei olnud jõudu ja kõige kergem just ei olnud. Sõitsime päris paljude meestega ikka koos ning lõpupoole sain ka natuke loodust nautida,” sõnas Mannimaa.