Ukrainast põgenenud Eesti jalgpallur viskas koti metsa, et oleks lihtsam joosta

"Bogdan Vaštšuk ja Vladislav Kreida olid Eesti klubidest laenul. Nendega on täna olukord selline, et dokumendid on laenulepingute katkestamiseks ette valmistatud ja kuna Eesti üleminekuaken on veel 10. märtsini avatud, siis nad saaksid selle ajani Eestisse tulla. Joonas Tammel on pikaajaline leping, aga ka tema suhtes on Ukraina klubiga lepitud kokku, et ta lastakse selleks perioodiks Eestisse laenule," avaldas Pohlak, et suure tõenäosusega jätkavad jalgpallurid karjääri Eestis.