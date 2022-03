Talviku tegi Itaalias suurepärase hooaja alguse

Ajasõidus kuulusid meie mehed Jörgen-Matthias Talviku (KTM) ja Meico Vettik (KTM) esimesse gruppi. Mõlemal õnnestus kvalifikatsioon väga hästi, Vettik sõitis välja viienda aja ning Talviku kuuenda, mis tähendas, et mõlemal oli sõitudeks üsnagi hea stardikoht. Parimat aega näitas samas grupis Rick Elzinga (Holland, Yamaha). Teises grupis oli kiireim norralane Cornelius Toendel (Fantic).

Täna toimunud esimeses põhisõidus tegi meie meestest parema stardi Talviku, kes võttis avaringi lõpuks sisse kaheksanda koha sisse. Talviku näitas sõidu jooksul, et talvel tehtud ettevalmistused on täkesse läinud ning suutis kogu sõidu liidritega sama kiirust näidata, parandades ka pidevalt oma kohta. Sõidu keskel tõusis Talviku juba koguni kolmandale kohale, kuid seljataga oli suur punt sõitjaid, kes kõik seda kohta endale himustasid.

Esikohale eriliseks võitluseks ei läinud. Tim Gajser (Sloveenia, Honda) näitas taas, et kui Herlings ja Febvre on eemal, siis on tema peremees. Teisena lõpetas kvalifikatsioonisõidu Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha) ja kolmandana Jorge Prado (Hispaania, KTM).